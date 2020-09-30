Власти Башкирии не планируют переносить осенние каникулы в школах

Осенние каникулы продлятся 10 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии не планируют переносить сроки осенних каникул в школах. Они начнутся 26 октября и продлятся 10 дней. Об этом «РБК-Уфа» сообщили в региональном Миниобре.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, образовательные учреждения республики «работают в штатном режиме», а количество болеющих школьников не превышает эпидемиологический порог. Решение о приостановке учебного процесса и его перевода на дистанционный режим принимается отдельно руководством школы в случае отсутствия 20% и более детей.