В уфимском аэропорту теперь можно сдать тест на коронавирус

Стоимость анализа составит всего 1320 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приятная новость ожидает тех, кто возвращается в Башкирии из-за границы и теперь должен в течение трех дней сдать анализ на коронавирус и разместить результаты на портале Госуслуг. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, теперь можно сдать анализ на COVID-19 прямо в самом аэропорту – в Терминале №1. Тестирование проводится методом ПЦР (определение РНК вируса методом полимеразной цепной реакции – Ред.), стоимость анализа составляет 1320 рублей, а его результаты будут готовы и придут на вашу электронную почту или в смс-сообщении в течение 48 часов.

Очевидно, что эта функция придется по душе возвращающимся туристам, ведь теперь им не придется тратить свое время, простаивая в очереди в лабораториях, да и цена практически не отличаются от средних по городу.