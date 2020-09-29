В Башкирии синоптики предупредили о ночных заморозках

Ночью местами хорошо подморозит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последний день сентября в Башкирии отметится ночными заморозками. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, уже ночью местами температура на почве может опуститься до -4 градусов. Впрочем, большинство огородников уже успели убрать свой урожай, поэтому переживать за подмёрзшие помидоры и перцы им уже не приходится. Температура воздуха будет немного теплее: +1; +4, а днем же будет едва ли не по-летнему тепло: +16; +21. Добавим умеренный северо-западный ветер, полное отсутствие осадков, яркое солнце и ворох золотой листвы под ногами – и вот идеальный осенний день готов.

В Уфе погода также не преподнесет неприятных сюрпризов: ночью +5, днем +16, солнце и никаких дождей, так что смело планируйте прогулку по осеннему городу после работы.