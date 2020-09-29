Прокуратура обжалует приговор воспитательнице уфимского соцприюта, унижавшей и бившей детей на камеру

До работы воспитателем девушка подрабатывала в стриптиз-клубе. Фото: соцсети

В Уфе прокуратура обжалует приговор экс-сотруднице детского социального приюта, которая прославилась на всю Башкирию тем, что била и унижала малолетних воспитанников на камеру, а ролики потом выкладывала в свой инстаграм. Ранее мировой суд признал 22-летнюю Адилю Н. виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестокостью» и приговорил ее к штрафу в размере 8 тысяч рублей. Конечно, со своей должностью соцработницы девушке пришлось распрощаться, а вскоре по собственному желанию покинул свой пост и директор социального учреждения.

Впрочем, прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким за психическое насилие над детьми и решила его обжаловать.

- Государственный обвинитель не согласился с приговором мирового судьи, сославшись на его чрезмерную мягкость в своем апелляционном представлении просит его изменить и назначить более строгое наказание для женщины, - уточнили в пресс-службе Калининского районного суда.

Напомним, что эта громкая история произошла в мае 2020 года, когда Адиля, работая воспитателем младшей группы, потребовала от одного из детей ударить трехлетнего ребенка. Кроме того, она заклеивала 9-летней девочке рот скотчем, била ее линейкой и выражалась нецензурной бранью. Все происходящее девушка снимала на телефон, а затем выкладывала запись в свой инстаграм. Ролик возмутил одну из подписчиц, и вскоре скандальное видео стало достоянием общественности.