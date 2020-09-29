Уфимцу обожгло половину тела из-за пожара в жилом доме

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В Уфе местному местный житель получил ожоги половины тела из-за пожара в жилом доме.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел в двухэтажном бараке на севере города. Оттуда обгоревшего мужчину 48 лет в бессознательном состоянии госпитализировали в ближайшую больницу. Там ему диагностировали ингаляционную травму, ожоги лица второй и третьей степени, туловища, верхних и нижних конечностей – всего пострадало 47% тела.

Собеседник добавил, что случаем заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли с места происшествия продукты горения.