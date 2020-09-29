В Башкирии хотят построить две солнечные электростанции за 1 млрд рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Рядом с башкирским городом Агидель хотят построить две солнечные электростанции мощностью 5 МВт. Стоимость каждой оценивается в 505,8 млн рублей. Тендер по отбору генерального подрядчика, который выполнит комплекс работ «под ключ», ищет компания «Курай солар». Закупка размещена на портале «Ростендер».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 октября. Победитель будет определен 20 октября. Подрядчику нужно будет завершить строительство СЭС до 13 августа 2021 года. Гарантируемый срок службы станции не должен быть меньше 25 лет.

Напомним, в конце февраля 2020 года Радий Хабиров заявил о запуске «крупнейшей в Европе по мощности накопителей» солнечной электростанции. Она находится в Бурзянском районе.