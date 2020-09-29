На дороге «Уфа-Аэропорт» снизили разрешенную скорость

фото: администрация Уфы

На дороге «Уфа-Аэропорт» разрешенную скорость снизили с 80 до 60 километров в час. Мера будет действовать до 26 октября. Об этом 29 сентября сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что скоростной режим изменен в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта дороги. Работы проходят на разделительной полосе трассы от дома №41б по улице Демской до КПМ.

Городские власти призывают автомобилистов соблюдать новый скоростной режим и интервалы, а также обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.