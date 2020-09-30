«Светлая вам память»: в Башкирии простились с супругами, погибшими в аварии с грузовиком

Супругов очень уважали коллеги за их доброту, открытость и жизнелюбие

В Башкирии простились с супружеской парой, погибшей в страшной аварии в Краснокамском районе. Напомним, все произошло днем в минувшую субботу, на автодороге Нефтекамск-Янаул, неподалеку от села Раздолье. Водитель грузовика «Ман» не справился с управлением и протаранил притормозившую на повороте иномарку «Киа Сид». После столкновения с многотонной фурой «легковушка» смялась, и все кто находился внутри, погибли мгновенно.

- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц», - рассказал собеседник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как выяснилось позже, в автомобиле находилась супружеская пара из Нефтекамска – 56-летний Рафис и 50-летняя Алсу Мугалимовы. Супруги работали вместе на местном машиностроительном заводе: Алсу – оператором цеха, Рафис – занимался ремонтом технологического оборудования.

- Коллектив цеха №15 и цеха №36 выражает искренние соболезнования родным и близким Рафиса и Алсу Мугалимовых. Светлая память навсегда останется в наших сердцах, - скорбят коллеги по заводу.

Похороны супругов состоялись вчера, 29 сентября, проводить в последний путь Мугалимовых пришли их родственники, друзья и коллеги.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибших.