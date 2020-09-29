Гильмутдинов назвал аномальные участки дорог в Башкирии

На федеральных и региональных трассах наблюдается всего 15 аварийных участков

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов назвал аномальные участки дорог, где чаще всего случаются автоаварии. В ведомстве выявили 124 места концентрации ДТП – они распределились по трассам и городским улицам. Полный список выглядит так:

– город Уфа – 101 место концентрации ДТП;

– федеральные трассы – 12;

– город Стерлитамак – 6;

– региональные трассы – 3;

– город Октябрьский – 1;

– город Салават – 1.

На трассе Уфа-Оренбург особую опасность представляют участки на 19-21 километрах (Чишминский район), 39 километре (Кармаскалинский район), 81 километре (Аургазинский район), 125 и 135 километре (Стерлитамакский район), 175 километре (Ишимбайский район). Аварийными считаются 1324 (Туймазинский район), 1494 (граница Туймазинского и Буздякского районов), 1501 и 1504 (Иглинский район) километры автодорги М-5.