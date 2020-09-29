Может ли кассирша из Башкирии, похитившая 25 млн рублей из банка, рассчитывать на смягчение приговора

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Накануне городской суд Салавата вынес приговор по громкому делу бывшей кассирши банка Луизы Хайруллиной, которую обвиняли в присвоении и растрате крупной суммы денег. По версии следствия, она вынесла из кассы более 25 млн рублей, а когда это заметили – сбежала из города вместе со всей семьей. Несколько месяцев Луиза, ее супруг Марат, и их несовершеннолетние дочери, скрывались от правоохранительных органов. В итоге, башкирских «Бонни и Клайда» выследили и задержали на съемной квартире в Казани.

28 сентября 2020 года суд приговорил Луизу к пяти, а Марата к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также чету Хайруллиных обязали вернуть банку 25,455 млн рублей. На данный момент приговор в законную силу еще не вступил и, по всей видимости, обвиняемые будут обжаловать приговор.

О том, как возможно будут развиваться события в этой громкой истории в беседе с «КП-Уфа» рассказал адвокат из Уфы Роман Петров.

- Сейчас они [Луиза и Марат – Ред.] напишут апелляционную жалобу и ее рассмотрят. Какие есть перспективы снижения наказания? Если только суд первой инстанции не учел какие-то смягчающие обстоятельства: состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей и так далее. Ну и минус, что они были в бегах. Я думаю, что принципиально там ничего не поменяется. Могут скинуть, наверное, полгода, - говорит адвокат Роман Петров. Он отмечает, что это не его прогноз, а анализ существующей судебной практики.

Адвокат подчеркивает, что в суде вина обвиняемых установлена, а факт хищения денег – подтвержден. Более того, Луиза с супругом не отрицают, что именно они взяли деньги.

- Другое дело, что она действовала под влиянием мужа, но, тем не менее, деньги то она выносила. Поэтому ей дали меньше, чем ему. На сильное снижение срока рассчитывать не стоит, - говорит Роман Петров.

По его словам, после рассмотрения в Верховном суде Башкирии, дело направят на кассацию в Самару.

- Там на принципиальное изменение приговора рассчитывать не приходится – того, что ее вдруг оправдают, или дадут условно, маловероятно. Могут скинуть еще несколько месяцев. Из-за каких-то недоучтенных обстоятельств, - подчеркнул уфимский адвокат.