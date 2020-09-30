В Башкирии родители таскают 10-летнюю дочь на руках, потому что дома нет пандуса

У девочки ДЦП, и единственное, о чем она мечтает – это научиться ходить.

К волонтерам организации «Радуга добра» обратились родители 10-летней Наны из Стерлитамака с просьбой помочь им добиться пандуса. Мать вынуждена таскать свою дочь-инвалида на руках.

- Уже больше года она ходит, пишет везде, но все тщетно. В администрации вообще их перепутали с бабушкой-инвалидом с другого подъезда. Так получилось, что ее родственники тоже обратились с требованием поставить пандус. В итоге бабушка умерла, пандус никто не поставил ни в ее подъезд, ни в подъезд, где живет Нина, - рассказала «КП – Уфа» Регина Биргулиева волонтер. – Но даже после того, как разобрались и поняли, что пандус нужен еще и в другой подъезд, все затихло.

У девочки ДЦП, и единственное, о чем она мечтает – это научиться ходить. В данный момент она занимается в Центре Бубновского. Для того, чтобы продолжить реабилитацию в Центре, родителям нужна немаленькая сумма денег – 47 000 рублей.

Если вы хотите помочь семье, то свяжитесь с руководителем благотворительной организации Региной Биргулиевой по телефону 8 919 616 60 26.