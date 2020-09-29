Хабиров определил полномочия премьер-министра Башкирии Андрея Назарова

Некоторые документы Назаров сможет подписывать только по согласованию с главой республики Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров определил указом «о правовых актах» полномочия премьер-министра республики Андрея Назарова. Согласно документу, руководитель кабинета министров не будет подписывать ряд постановлений и распоряжений:

– положения о министерствах, Госкомитетах и ведомствах;

– о предельной численности чиновников республиканских органов власти и лимитов по количеству у них служебных легковых автомобилей;

– стратегии социально-экономического развития;

– по вопросам внесения ежегодных отчетов о результатах деятельности правительства

– о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Башкирии.

Ограничения новый премьер имеет и в части утверждения структуры аппарата правительства республики и назначения или отставки замруководителей органов исполнительной власти. Эти процедуры возможны только по согласованию с главой Башкирии Радием Хабировым. Кроме того, одобрения администрации руководителя региона потребуют и проекты постановлений правительства.

Напомним, Андрей Назаров был назначен на должность премьер-министра правительства Башкирии