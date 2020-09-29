В Башкирии зафиксирован рекордный за два месяца рост числа зараженных коронавирусом

Последний раз столь высокий прирост зараженных был зафиксирован 22 июля

В Башкирии за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 40 человек. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Последний раз столь высокий прирост носителей COVID-19 был зафиксирован еще 22 июля.

Общее число зараженных с начала пандемии в республике достигло 8748 человек. С учета по выздоровлению было снято 8092 (+13 за сутки).

Активно все еще болеют 617 жителей, 56 из них лечатся в больнице, а 561 находятся на самоизоляции из-за легкого течения болезни. Новых жертв коронавируса не зарегистрировано – от него в регионе умерло 39 человек.

Напомним, сегодня утром власти Уфы обратились к горожанам из-за ухудшения ситуации c COVID-19.