«Ее любят и ждут!»: в Башкирии разыскивают молодую мать из Магнитогорска

Телефон Юлии недоступен, в социальные сети не выходит. Дома ее ждет мать и шестилетняя дочка.

В Башкирии ищут без вести пропавшую 29-летнюю Юлию Вахитову из Магнитогорска. Женщина вышла из дома 3 сентября 2020 года, никому ничего не сказав. Спустя 8 дней, 11 сентября, она позвонила матери и сообщила, что находится в Уфе. Юлия пообещала, что вечером вернется домой в Магнитогорск, но так и не приехала.

- С тех пор нет вестей. Это был ее последний звонок, - говорит сквозь слезы мать Юлии Ирина. – Бывало, раньше пропадала, на неделю. Но так долго – впервые.

Телефон Юлии недоступен, в социальные сети не выходит. Дома ее ждет мать и шестилетняя дочка.

- Заявление в полиции есть, сегодня обратились в поисковые организации «Лиза Алерт» и «Легион Спас». Если кто видел или знает, где она может находиться, отзовитесь. Ее любят и ждут дома родные, - говорит Ирина. Телефон мамы 8(951)4487413.