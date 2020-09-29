Власти Уфы обратились к горожанам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В мэрии Уфы обратились к горожанам

Власти Уфы в лице вице-мэра Радмила Муслимова обратились к жителям города из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

– Заметно, что горожане расслабились и перестали расслаблять санитарные нормы. Напоминаю, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными при посещении общественных мест, – сказал чиновник на оперативном совещании в городской администрации.

Муслимов также обратился к руководителям предприятий. Он попросил отправлять сотрудников на удаленный режим работы или больничный, если у них появятся симптомы инфекции, насморк или недомогание.