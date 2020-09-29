В Уфе оборудовали стенд погибшим от коронавируса медикам

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе рядом с корпусом медуниверситета установили стенд в память медиков, погибших от коронавируса.

Фотографиями инсталляции поделились журналисты ИА «Башинформ». По информации издания, на стенде размещены данные о десяти медиках из Башкирии. География их работы разная – Подмосковье, Уфа, Стерлитамак, Салават, Белебей и Октябрьский. Все эти медработники ранее были включены в список памяти медиков, погибших во время пандемии COVID-19.

Напомним, что на момент написания заметки в Башкирии было зарегистрировано 39 официальных случаев смерти от коронавируса. Согласно данным регионального оперштаба, жертвами вируса часто становятся люди, у которых есть проблемы со здоровьем – диабет, ожирение или сердечная недостаточность.