Жители Башкирии получили прямые выплаты от ФСС на 4 млрд рублей

Самая большая часть расходов ФСС пришлась на пособия по временной нетрудоспособности

Работающим жителям Башкирии выплачено более 4 млрд рублей по новой системе «прямых выплат» Фонда социального страхования. Речь идет о механизме, при котором социальные выплаты переводятся гражданам напрямую без участия работодателя.

Самая большая часть расходов ФСС как обычно пришлись выплаты, связанные с временной нетрудоспособностью. Общая сумма таких пособий составила 2,76 млрд рублей.

– Особенностью этого года стало увеличение количества листков нетрудоспособности с кодом 03 или же «карантинных больничных». Это, конечно же, связано с эпидемиологической ситуацией в стране, – отметили в ведомстве, добавив, что такой же код присваивался работающих гражданам старше 65 лет, пока они – в период с апреля по 9 августа – находились на самоизоляции.

6,5 млн рублей было выплачено гражданам по больничным листам – в случаях, когда работники получали травму на производстве или профзаболевания. Еще 1,24 млрд ФСС Башкирии направил на выплаты по материнству. Речь идет о пособиях по постановке на учет в женскую консультацию, по беременности и родам, при рождении ребенка и уходу за ним до 1,5 года.