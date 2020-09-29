Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жители Башкирии получили прямые выплаты от ФСС на 4 млрд рублей

Большая часть этих денег была произведена гражданам с временной нетрудоспособностью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Самая большая часть расходов ФСС пришлась на пособия по временной нетрудоспособности

Самая большая часть расходов ФСС пришлась на пособия по временной нетрудоспособности

Работающим жителям Башкирии выплачено более 4 млрд рублей по новой системе «прямых выплат» Фонда социального страхования. Речь идет о механизме, при котором социальные выплаты переводятся гражданам напрямую без участия работодателя.

Самая большая часть расходов ФСС как обычно пришлись выплаты, связанные с временной нетрудоспособностью. Общая сумма таких пособий составила 2,76 млрд рублей.

– Особенностью этого года стало увеличение количества листков нетрудоспособности с кодом 03 или же «карантинных больничных». Это, конечно же, связано с эпидемиологической ситуацией в стране, – отметили в ведомстве, добавив, что такой же код присваивался работающих гражданам старше 65 лет, пока они – в период с апреля по 9 августа – находились на самоизоляции.

6,5 млн рублей было выплачено гражданам по больничным листам – в случаях, когда работники получали травму на производстве или профзаболевания. Еще 1,24 млрд ФСС Башкирии направил на выплаты по материнству. Речь идет о пособиях по постановке на учет в женскую консультацию, по беременности и родам, при рождении ребенка и уходу за ним до 1,5 года.