В Уфе убавят тепло в батареях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе отопление сделают менее горячим из-за теплой погоды. 29 сентября соответствующее поручение Управлению по обеспечению жизнедеятельности города дал исполняющий обязанности вице-мэра башкирской столицы Радмил Муслимов.

– На этой неделе прогнозируется теплая погода. С учетом этого скорректируйте температурный режим отопления. Уже есть обращения граждан о том, что батареи сильно горячие. Проведите работу с ресурсоснабжающими предприятиями. Держите вопрос на контроле, – сказал замглавы администрации Уфы на оперативном совещании.

По данным синоптиков, сегодня и завтра, 29 и 30 сентября, в Уфе дневная температура воздуха составит +16,+21°. Ночью будет холоднее – 0,-3°.