Воспитанник «Салавата Юлаева» Андрей Василевский стал обладателем Кубка Стэнли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 29 сентября, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Победу со счетом 2:0 одержали хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе новоиспеченных обладателей самого престижного трофея НХЛ стал воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский.

Серия финальных матчей между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершилась со счетом 4:2 в пользу «Молний». В финальном матче Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 22 броска в створ. Другой россиянин в составе победителей, Никита Кучеров, заработал 0+1 по системе гол+пас. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил игру с коэффициентом полезности +1.

Экс-форвард «Салавата Юлаева», нападающий «Старс» Александр Радулов в шестом матче серии резхультативными действиями не отметился.