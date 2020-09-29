В Башкирии пьяный водитель на «десятке» насмерть сбил пожилую женщину

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Белебее пьяный водитель насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент произошел после полудня 28 сентября.

25-летний молодой человек за рулем вазовской «десятки» двигался по обочине улицы Красноармейской, где совершил наезд на 75-летнюю пенсионерку. Она шла в попутном направлении. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшую женщину успели поместить в салон «скорой», однако по пути в больницу она скончалась.

фото: ГИБДД РБ

Водитель ранее уже был лишен прав. Проверка на алкотестере показала у него 1,439 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Ехал до бабушки. Не справился с управлением. Сбил женщину. Пил водку – 0,5. За руль сел, потому что не мог вызвать такси – вот и все, – сказал на допросе в полиции парень.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять ДТП, в которых один человек погиб и десять получили травмы.