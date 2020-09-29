В Уфе на ремонт трех улиц в Деме потратят более 1 млрд рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы назначило аукцион на отбор подрядчика строительства улиц в микрорайоне Дема. По информации «Ъ-Уфа», аукцион состоится 5 октября.

Сообщается, что на ремонт улиц Мечтателей, Исследователей и Кусимова выделяется 1,14 млрд рублей. Большая часть средств на этот контракт выделяется из бюджета республики – 1,11 млрд рублей и 34,3 млн рублей из бюджета Уфы.

В контракте предусмотрено строительство четырехполосных дорог. Работы должны завершить до 25 ноября 2022 года. Подрядчик должен предоставить на полотно восемь лет гарантии.