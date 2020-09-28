Башкирия отправила своих медиков бороться с коронавирусом в Абхазию

Медики были направлены в Абхазию по поручению Хабирова

Башкирские медики по поручению главы республики Радия Хабирова были направлены в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– Отправлена сводная бригада из числа сотрудников республиканских учреждений и клиники БГМУ в Абхазию для проведения организационно-методической работы и помощи по новой коронавирусной инфекции. Коллеги уже прибыли на место и получают инструктаж, – передал Забелин. По его словам, башкирские специалисты проведут там «примерно 21 день».

Хабиров во время совещания отметил, что подобные командировки – это «сильный показатель качества нашего здравоохранения».