На екатеринбургского силовика завели уголовное дело за ДТП, в котором погибла мать троих детей из Башкирии

На фото - Наталья Хафизова

На екатеринбургского силовика завели уголовное дело за смертельное ДТП, в котором погибла мать троих детей из Башкирии. Об этом со ссылкой на адвоката семьи погибшей Рамиля Гизатуллина сообщили коллеги из «КП-Екатеринбург».

Авария с летальным исходом произошла еще 30 августа текущего года. В тот день супруги Наталья и Ильшат Хафизовы и трое их детей ехали на Renault Duster по трассе в Дюртюлинском районе. За рулем находился глава семейства, жена сидела справа от него, дети сзади. Во время движения перед ними со встречной полосы вылетела Skoda Rapid. Машины столкнулись – удар оказался настолько сильным, что Наталья скончалась на месте.

За рулем Skoda сидел майор силового ведомства из Екатеринбурга. Он тоже был с семьей, они возвращались в столицу Урала из отпуска. После аварии мужчина утверждал, что его занесло. Затем его показания изменились, и он стал говорить, что оказался на «встречке» из-за технической неисправности.

Уголовное дело по факту смертельного ДТП долгое время не возбуждалось, однако впоследствии его все-таки завели. Екатерибургский силовик стал фигурантом 265 статьи УК РФ – «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». По мнению адвоката потерпевшей стороны Гизатуллина, водитель Skoda выехал на встречку из-за того, что попросту уснул за рулем. В случае, если силовика признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.