В Уфе полицейские обнаружили пикеты с помощью инстаграма

Полицейские выявляют публичные мероприятия через инстаграм

Уфимские полицейские обнаружили пять одиночных пикетов с помощью инстаграма. Как оказалось, сотрудники правоохранительных органов «мониторят» страницы местных блогеров.

По данным собственного источника «КП-Уфа», 25 сентября стражи порядка заметили у общественницы из башкирской столицы сохраненный прямой эфир в инстаграме. На видео было заснято, как в парке имени Ленина «неустановленные граждане» провели пять публичных мероприятий в форме одиночного пикета.

– На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей данных граждан, – передал собеседник «КП-Уфа», отметив, что полицейские при этом не заметили никаких нарушений законодательства в области проведения публичных мероприятий.