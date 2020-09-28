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В Уфе полицейские обнаружили пикеты с помощью инстаграма

Сотрудники правоохранительных органов активно «мониторят» социальные сети
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские выявляют публичные мероприятия через инстаграм

Полицейские выявляют публичные мероприятия через инстаграм

Уфимские полицейские обнаружили пять одиночных пикетов с помощью инстаграма. Как оказалось, сотрудники правоохранительных органов «мониторят» страницы местных блогеров.

По данным собственного источника «КП-Уфа», 25 сентября стражи порядка заметили у общественницы из башкирской столицы сохраненный прямой эфир в инстаграме. На видео было заснято, как в парке имени Ленина «неустановленные граждане» провели пять публичных мероприятий в форме одиночного пикета.

– На данный момент проводятся мероприятия по установлению личностей данных граждан, – передал собеседник «КП-Уфа», отметив, что полицейские при этом не заметили никаких нарушений законодательства в области проведения публичных мероприятий.