СК проверяет случай с пожилой женщиной, пролежавшей на полу уфимской больницы несколько часов

фото: скриншот видео

Следственный комитет Башкирии начал проверку после резонансного случая в уфимской больнице №18, где пожилая пациентка пролежала на полу несколько часов. Напомним, об инциденте, который случился 26 сентября, стало известно благодаря слитому в сеть видео.

– В настоящее время следователям предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучить должностные инструкции и иную организационно-распорядительную документацию, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, – передали в правоохранительном ведомстве.

По итогам проверки действиям руководства и работников 18-й больницы будет дана правовая оценка. Ход предварительного расследования находятся на контроле у руководства СК РБ.

Ранее ситуацию с оказавшейся на полу пациенткой прокомментировали в Министерстве здравоохранения Башкирии.