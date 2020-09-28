В Минздраве Башкирии назвали информацию об отставке Забелина «недостоверной»

Забелин возглавил Минздрав Башкирии в 2018 году Фото: Рустем АХУНОВ

В СМИ Башкирии с конца прошлой недели появились слухи о возможной отставке министра здравоохранения республики Максима Забелина. В ответ на запрос корреспондента «КП-Уфа» в ведомстве заявили, что чиновник не собирается покидать свой пост.

– Это не достоверная информация, не подтвержденная, – сказала пресс-секретарь Минздрава Софья Алешина.

Напомним, Забелин возглавил региональное министерство в 2018 году, сменив Рафаэля Яппарова. До этого чиновник на протяжении трех лет был заместителем генерального директора в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в Москве.