«Папа на небесах»: в Башкирии на трассе в день покупки автомобиля разбился молодой отец

У Антона осталась жена и дочь

«КП – Уфа» выяснила подробности аварии, которая произошла рано утром 26 сентября на трассе М-5 Самара-Уфа-Челябинск в Буздякском районе. Как ранее было известно, 23-летний молодой человек за рулем «Лады Приоры» на скорости влетел во встречный седельный тягач «Kenworth», которым управлял 49-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

«КП – Уфа» удалось поговорить с женой Антона Гузель. Женщина рассказала, что в тот злополучный день ее супруг вез новую машину домой в Туймазы, где проживала семья.

Машина превратилась в груду металла

- Он купил машину в Уфе, «Ладу Приору», вез ее домой, - сказала Гузель.

Что произошло в тот момент, почему он влетел в большегруз – остается загадкой. Правоохранители назначили химико-токсикологическое исследование на предмет употребления водителем алкоголя или наркотических средств. Об этом сообщил собственный источник. Также возможно, что Антон просто уснул за рулем.

У Антона осталась супруга и дочка, который 4,5 годика. Девочка уже знает, что ее папа погиб.

- Дочка знает. Говорит, мама, наш папа на небесах, - сказала Гузель.

Антона похоронили сегодня, 28 сентября, в Туймазах.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.