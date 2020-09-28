Селфи в подсолнухах не влияет на урожайность – Минсельхоз Башкирии

фото: vk.com / Радий Хабиров

Селфи в подсолнухах, по мнению Минсельхоза Башкирии, не влияет на урожайность, Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил руководитель республики Радий Хабиров. Он призвал жителей «фотографироваться на здоровье».

– Многие мои подписчики регулярно постят фотографии в подсолнухах (сам с трудом сдержался), не зная, что это, между прочим, серьезная часть нашего сельского хозяйства, – отметил глава региона.

Хабиров рассказал, что растительное масло из подсолнечника стало основой экспорта продукции агропромышленного комплекса Башкирии. Республика за восемь месяцев текущего года продала 58 тысяч тонн масла. Половина всего экспорта продукции - 102 млн долларов - проходится на масложировую продукцию.