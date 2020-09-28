Житель Башкирии погиб, пытаясь спасти насмерть отравившегося друга у него во дворе

Мужчины отравились метаном в колодце

В Кармаскалинском районе Башкирии при углублении и очистке старого колодца погибли двое мужчин. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на территории личного хозяйства 30-летнего жителя деревни Нижний Тюкунь. Хозяин дома занимался очистными работами вместе с 42-летним односельчанином. По данным собеседника, мужчины отравились парами метана, который содержался в выхлопных газах работающей мотопомпы. Сначала сознание потерял владелец хозяйства, второй пытался его вытащить из колодца – и тоже погиб. Правоохранители передали их тела на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что у одного из погибших остались жена и малолетние дети, мальчик и девочка. Близкие и друзья скорбят на его странице в соцсети: «Пусть земля будет тебе пухом, пусть там оберегают тебя дедушка с бабушкой и отец», – написал родственник мужчины.