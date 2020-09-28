Глава Башкирии вновь призвал мэра Уфы извиниться перед горожанами

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Глава Башкирии Радий Хабиров вновь призвал мэра Уфы Ульфата Мустафина извиниться перед горожанами. Поводом для этого послужили периодически вводимые ограничения на проезд транспорта по улицам. Проезжие части перекрывают из-за ремонта дорог.

– У меня просьба огромная. Люди уже мне начали жаловаться, что там не пройти-не проехать. Как-то людям объясняйте, извиняйтесь перед ними – «да, мы перерыли там, перерыли тут». Какие-то неудобства – они естественны. Мы же хотим делать город краше, – обратился во время оперативного совещания к градоначальнику Хабиров.

Напомним, идентичную просьбу к мэру Уфы глава Башкирии озвучивал в августе текущего года.