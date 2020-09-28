За сутки коронавирус диагностирован еще у 39 жителей Башкирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин озвучил свежие данные по эпидобстановке в регионе. Так, за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 39 человек, всего в республике инфицировано 8708 человек.

- Отмечается небольшое увеличение, это связано с общей эпидемиологической ситуации в РФ и в целом – в мире. Это объясняется тем, что в этот сезон всегда отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом, - уточнил подросшие цифра статистики Максим Забелин.

В стационаре сейчас находятся 57 пациентов с подтвержденным ковидом. Состояние 40 из них оценивается как средней тяжести, тяжелых – 3 человека, в реанимации находятся еще два пациента.

Число летальных случаев коронавируса остается на отметке 39 человек. Выписано с выздоровлением 8079 человек (+197 за прошедшую неделю) – это 97 процентов от общего числа заболевших. Еще 8000 человек находятся на самоизоляции, так как находились в контакте с заболевшими ковидом.