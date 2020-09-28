В Башкирии тело женщины с инородным предметом во рту неделю находилось в запертом доме

В запертом доме в Мелеузе полицейские обнаружили тело 32-летней женщины с ложкой во рту.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткая история произошла в одной из квартир в частном доме в Мелеузе. По предварительным данным, в гибели женщины есть криминальный след – на двери дома были следы взлома.

Примечательно, что убийца по неизвестным пока причинам вставил в рот своей жертвы столовую ложку. По данным экспертов, женщина погибла как минимум неделю назад.

Сейчас стражи порядка выясняют, с кем в последний раз общалась погибшая и устанавливают остальные обстоятельства происшествия.