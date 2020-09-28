Радий Хабиров объявил о кадровых изменениях в правительстве

- Он не один, он с большой командой, поэтому пожелаем ему успехов. Надеемся на молодую и сильную команду, - сказал глава.

28 сентября в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров объявил о кадровых изменениях. Руководителем Корпорации развития республики назначен Шамиль Габбасов.

- Он не один, он с большой командой, поэтому пожелаем ему успехов. Надеемся на молодую и сильную команду, - сказал глава.

Ранее Шамиль Габбасов возглавлял АО «Корпорация развития Республики Крым». Корпорация развития создана для сопровождения в Башкирии операторов инвестпроектов, управляет индустриальными парками, оказывает консалтинговые услуги. С апреля 2019 года ею руководил Раиль Сарбаев.