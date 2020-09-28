«У нас так плавненько больницы начинают заполняться»: Хабиров - о ситуации с коронавирусом в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров дал оценку ситуации с коронавирусной инфекцией на территории республики. По его словам, больницы "плавненько" начинают заполняться зараженными.

– Мы начали потихонечку бить тревогу. Ситуация пока стабильно ровная, хотя повышение небольшое есть. Но у нас так плавненько-плавненько наши больницы начинают заполняться, – сказал Хабиров после доклада министра здравоохранения республики Максима Забелина.

Руководитель республики сказал чиновнику, что при необходимости нужно будет увеличить коечный фонд, и призвал «спокойно и без суеты» смотреть на эпидситуацию в регионе. Он также добавил, что на этой неделе в Башкирии запланировано заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего там обсудят масочный режим.

По состоянию на 28 сентября в Башкирии подтверждено 8708 случаев коронавируса, выздоровело 8079 жителей и умерло 39.