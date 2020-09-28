Почти треть организаций в Башкирии работает в убыток

Всего организации Башкирии должны банкам 576,9 млрд рублей

В Башстате оценили финансовое состояние организаций республики по итогам января-июля 2020 года. По данным аналитиков, доля убыточных предприятий в Башкирии за семь месяцев составила 31,7% (в январе-июле 2019 года было 26,9%). Общая сумма убытка выросла с 14,5 млрд рублей в 2019 году до 18,6 млрд рублей в 2020. В ведомстве уточнили, что в статистику не попали субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, а также госучреждения.

За указанный период сальдированный финансовый результат (прибыл минус убыток) организаций сложился в размере 77 млрд рублей – 48,8% к январю-июлю 2019 года. Просроченная кредиторская задолженности предприятий на конец июля составила 21,2 млрд рублей. Всего организации Башкирии должны банкам 576,9 млрд рублей.