Власти Башкирии нашли еще один способ лишать перевозчиков лицензии

У перевозчиков будут забирать свидетельство на осуществление их деятельности при повторном нарушении одного и того же требования

В Башкирии перевозчиков будут отстранять от поездок при повторном нарушении одного и того же требования. Региональный парламент принял соответствующий закон в первом чтении.

Как пояснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев, Госкомтранс или муниципальное транспортное хозяйство смогут через суд лишить перевозчика свидетельства на осуществлении деятельности, если тот допустит одно и то же нарушение в течение года. Парламентарий убежден, что новая норма «повысит ответственность перевозчиков за соблюдение юридические процедур», состояние автопарка и подготовку автобусов.

Новый закон будет касаться юрлиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества.