В Башкирии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал с места ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии насмерть сбили местного жителя. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 27 сентября на 17 километре трассы Дюртюли-Староянтузино-Байгильдино. Неизвестный совершил наезд на 47-летнего мужчину, который – предположительно – лежал на проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков, а водитель сбежал.

Госавтоинспекция просит всех, кто владеет информацией по данному случаю, сообщить в полицию.