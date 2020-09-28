В Уфе исправили ошибки на скандальной стеле, посвященной правам человека

фото: соцсети

В Уфе исправили надписи с орфографическими ошибками на стеле, посвященной правам человека. Об этом на своей странице в фейсбуке написала общественница Полина Вишневская.

– Все мы несовершенны и ошибаемся. Слово «раса» было написано с двумя «с», а слово «происхождение» было написано, как «просихождение», – напомнила суть эксцесса член Совета по правам человека при главе Башкирии. – Сразу возник скандал, о котором не слышал только ленивый, параллельно начались требования добавить слов на башкирском. В общем, пересудов было много, а вчера ошибки исправили, причем очень интересно с эстетической точки зрения.

фото: facebook.com // Полина Вишневская

И действительно, слова, в которых были допущены ошибки, теперь выполнены в выпуклой форме. Таким же образом теперь выделены и несколько других понятий – «права», «peace» [«мир» в переводе с английского], «вероисповедание», «личность».

Напомним, арт-объект, на котором изображен Витрувианский человек Леонардо да Винчи, окруженный выдержками из Всемирной декларации прав человека, был установлен возле Гостиного двора 19 сентября.