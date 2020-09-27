«Мы с ним поговорим»: гендиректор «Уфы» – о Евсееве

на фото - Вадим Евсеев // пресс-служба ФК "Уфа"

Гендиректор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков после разгромного поражения от питерского «Зенита» заявил, что завтра, 28 сентября, проведет беседу с тренером башкирской команды Вадимом Евсеевым. Об этом функционер сообщил «Чемпионату».

– Пока Евсеев в отставку не подавал. Завтра у нас тренировка, мы с ним поговорим, всё нормально обсудим. Клуб в его отношении никаких движений пока не планирует», – сказал Шайбеков журналисту спортивного издания.

Напомним, 26 сентября «Уфа» уступила «Зениту» со счетом 0:6. Этот проигрыш сделал команду самой пропускающей в чемпионате. В послематчевом интервью ее наставник, Вадим Евсеев, обмолвился, что, «может, оно [поражение] будет и последним […] я ничего не говорю про кредит доверия, просто говорю, что возможно всё». После девяти туров «горожане» расположились на 14-м месте с единственной победой и пятью очками в активе.