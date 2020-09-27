Звезду 90-х растрогало видео с уфимской свадьбы

фото: instagram.com/natali_star74

Популярную в девяностых и нулевых певицу Натали растрогало видео с уфимской свадьбы. Гости торжества отплясывали под песню «Черепашка», которую в 2000 году вышла в исполнении артистки.

Звезда эстрады на своей странице в инстаграме вспомнила свой поход в ЗАГС с супругом Александром Рудиным – в следующем году пара отметит 30-летие брака. Натали поделилась с подписчиками архивными фото своей свадьбы в 1991 году.

Архивное фото со свадьбы Натали / instagram.com/natali_star74

– После вчерашнего видео свадьбы в Уфе, зажигающеи под «Черепашку», вспомнилась своя свадьба... Интересно, «зажигала» бы я под Черепашку, если бы песня уже была (до нее 9 лет на этом фото, здесь мне 17,5 лет)? Наверное, да! Да я бы сеи час не усидела! – призналась Натали.