Уфа лидирует по росту цен на жилье в новостройках среди крупных городов России

В среднем квадратный метр жилья в новостройке обойдется уфимцам в 90,9 тысяч рублей

Уфа заняла первое место по росту цен на жилье в новостройках. За год здесь оно подорожало на 27% – больше, чем в любом другом крупном городе России. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

По данным издания, башкирская столица также занимает второе место по росту цен в сентябре (+6% – 90,9 тыс. рублей за квадратный метр), уступая только Воронежу (+8% – 59,7 тыс. рублей за квадратный метр).

По стоимости жилья Уфа находится на четвертой позиции. В первой тройке – Москва (210,8 тыс. рублей за кв.м.), Санкт-Петербург (153,3 тыс. рублей за кв. м.) и Казань (97,2 тыс. рублей за кв.м.).