Пожилая уфимка лишилась более 100 тысяч рублей, впустив в квартиру «соцработниц» в масках

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело

Пожилая уфимка доверилась воровкам, представившимся соцработниками, и лишилась более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

85-летняя горожанка обратилась в полицию 23 сентября. Она рассказала, что накануне утром она пустила к себе в квартиру двух неизвестных женщин в медицинских масках. Они представились социальными работниками и предложили «проверить бытовые условия». Спустя некоторое время после их ухода пенсионерка не смогла найти свою заначку в 112 тысяч рублей – сервант, где хранились деньги, был взломан.

Полицейские приняли заявление и отправили на место преступления криминалистов. Те нашли отпечатки пальцев злоумышленниц и изъяли следы орудия взлома. По факту кражи следственный отдел полиции возбудил уголовное дело.