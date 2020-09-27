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Пожилая уфимка лишилась более 100 тысяч рублей, впустив в квартиру «соцработниц» в масках

Злоумышленницы вошли в дом под предлогом «проверки бытовых условий»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело

Пожилая уфимка доверилась воровкам, представившимся соцработниками, и лишилась более 100 тысяч рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

85-летняя горожанка обратилась в полицию 23 сентября. Она рассказала, что накануне утром она пустила к себе в квартиру двух неизвестных женщин в медицинских масках. Они представились социальными работниками и предложили «проверить бытовые условия». Спустя некоторое время после их ухода пенсионерка не смогла найти свою заначку в 112 тысяч рублей – сервант, где хранились деньги, был взломан.

Полицейские приняли заявление и отправили на место преступления криминалистов. Те нашли отпечатки пальцев злоумышленниц и изъяли следы орудия взлома. По факту кражи следственный отдел полиции возбудил уголовное дело.

Криминал