Беременная сирота, которую в Башкирии на произвол судьбы оставил близкий человек, вернулась домой

В Башкирии оставили на произвол судьбы девушку на 30-й неделе беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Башкирии помогли беременной сироте Веронике из Подмосковья, которую предал возлюбленный. Девушке купили билет на самолет и «гору вещей». Об этом сообщили волонтеры Фонда помощи многодетным семьям.

– Детдомовскую беременную, у которой посадили мужа, удалось отправить в родной поселок, купили билеты на самолет и гору вещей отправили транспортной компанией, передали подопечную в руки московского фонда, они помогут юридически, – рассказали в Фонде.

Напомним, Вероника на 30-й неделе беременности оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Еще в детстве ее бросила мать-алкоголичка, а когда, повзрослев, девушка доверилась другому человеку – парню из Башкирии, – то снова оказалась преданной. Житель республики увез ее к себе на родину, а затем не вернулся из – как он говорил – командировки. Оказалось, что мужчина занимался воровством и был наркоманом. Девушку буквально оставили на произвол судьбы – беременной, без денег, в чужом месте. Однако ее вовремя заметили волонтеры. С помощью пожертвований они собрали деньги, чтобы Вероника начала новую жизнь.