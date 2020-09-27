На ферме в Башкирии вспыхнул крупный пожар

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 27 сентября, на ферме в селе Верхние Бишинды Туймазинского района Башкирии вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Огонь распространился по хозяйству, расположенному на улице Школьной. Тревожный сигнал поступил в 13:40. На место происшествия были направлены 11 единиц техники и 27 человек личного состава аварийной службы.

– По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного кирпичного здания фермы. Животные, находившиеся в момент пожара в здании своевременно эвакуированы. Пострадавших нет, – отрапортовали в МЧС.

В 14:35 спасатели локализовали пожар на площади в три тысячи квадратных метров. В село выехали эксперт испытательной лаборатории и дознаватель МЧС. Они установят причины возгорания.