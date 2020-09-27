Новая неделя в Башкирии начнется с заморозков

Из-за перепада температур на дорогах Башкирии возникнет туман Фото: Сергей ГАПОН

В Башкирии с наступлением новой недели сохранятся заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы местами упадет до 0, -5°. При этом по юго-востоку республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности, сообщили в региональном МЧС.

Со ссылкой на синоптиков Башгидромета в аварином ведомстве рассказали, что в период 20:00 27 сентября по 20:00 28 сентября в республике ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков. Ветер будет неустойчивым, слабым. В среднем температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем потеплеет до +15,+20°.

Из-за перепадов температуры на автодорогах ночью и утром возникнет туман. Он сократит видимость до 500 метров.