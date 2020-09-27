23-летняя девушка погибла при столкновении легковушки и минивэна в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Учалинском районе Башкирии при столкновении легковушки и минивэна погибла 23-летняя девушка.

Как передали в региональной ГИБДД, авария с летальным исходом случилась на 149 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс. На автодороге практически лоб в лоб столкнулись Mazda MPV и вазовская «девятка». За рулем последней находился 18-летний житель города Миасс (Челябинская область). Его 23-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков. В отечественном авто также находилась еще одна девушка 26 лет. Ее с травмами доставили в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.

фото: ГИБДД РБ

Напомним, за минувшие сутки в Башкирии произошло еще два смертельных случая на дороге – в Салаватском районе сбили молодого мужчину, а в Краснокамском разбилась супружеская пара.