Еще два человека умерли от коронавируса в Башкирии

Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 39 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии обостряется ситуация с коронавирусом. За последние сутки от COVID-19 скончались еще два жителя. Общее число жертв инфекции достигло 39 человек. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

С начала пандемии в регионах подтверждено 8669 случаев коронавируса, «плюс» 38 за последние 24 часа. Выздоровели при этом 8078 жителей.

Количество активных носителей COVID-19 так же выросло и сейчас составляет 552 человека, 52 из них лежат в больницах, остальные лечатся дома в связи с легким течением болезни.

Напомним, накануне был зарегистрирован 37-й летальный случай от ковида. Умер пожилой уфимец.