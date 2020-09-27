Башкирия за восемь месяцев нарастила производство троллейбусов в 9 раз

фото: Уфимский трамвайно-троллейбусный завод

В Башкирии в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство троллейбусов выросло в 9 раз. Об этом сообщили в Башстате – аналитики подготовили подробную статистику по машиностроению.

Республика в 3,9 раза также нарастила производство оборудования для измерения, испытания и навигации, в 3,2-3,5 раза – элеваторов, неэлектрических светильников и осветительных устройств, оборудования и установок для фильтрования или очистки газов, электрических ручных инструментов и в 2 раза – органических разбрасывателей и минеральных удобрений.

Башкирскими машиностроителями за восемь месяцев 2020 года отгружено продукции и оказано услуг на 124,4 млрд рублей. На долю машиностроения в промышленном секторе региона приходится 12,8% объема отгруженных товаров, работ и услуг.

В Башстате резюмировали, что машиностроительная продукция республики «конкурентоспособна, востребована и находит широкое применение практически повсеместно». Ее поставляют как в другие регионы России, так и за рубеж. Объем экспорта в 2019 году составил 891 млн долларов.