Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Башкирии в ДТП с грузовиком насмерть разбилась супружеская пара

Авария с летальным исходом случилась в Краснокамском районе республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла супружеская пара. Смертельная авария случилась днем 26 сентября в Краснокамском районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, на шестом километре трассы Нефтекамск-Янаул 48-летний мужчина на большегрузе MAN врезался в попутный KIA. Судя по фотографиям с места происшествия, многотонная машина буквально наехала на заднюю часть легковушки.

В салоне в этот момент находилась супружеская пара из Нефтекамска – 40-летняя женщина за рулем и ее 46-летний муж на пассажирском сиденье. От полученных травм оба скончались на месте происшествия. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

ДТП