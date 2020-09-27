Уфимцы раскритиковали железнодорожный вокзал

фото: ГИБДД РБ

Уфимцы жестко раскритиковали городской железнодорожный вокзал. Эмоций не сдержала горожанка, которая на днях вернулась в башкирскую столицу. Женщина написала гневный пост в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

– Вчера пришлось быть на ЖД вокзале, это просто ужас! Темно. Только поднимаешься по лестнице с перрона, как тут же налетают частники-таксисты, предлагая уехать в город, суммы страшно дорогие. Придя на остановку, поняла, почему [так активны таксисты]: на остановке темнота, нет расписания автобусов, – поделилась жительница Уфы, добавив, что ей было страшно на остановке: освещение, которое она видела, – исходило только от будки полиции и фар проезжающих мимо машин.

По ее словам, она все-таки дождалась 74-й автобус – правда, приехал он только через 40 минут. В этом время часы показывали 22:30.

В комментариях под постом уфимку поддержали. Один из горожан заявил, что «ЖД вокзал в Уфе – это позор РБ [Башкирии]». Другие отметили, что автору поста «очень повезло» дождаться 74-го автобуса, поскольку после девяти вечера он обычно перестает ходить.